Paulo Cafôfo debateu meios de mobilidade alternativos com Federação Portuguesa de Ciclismo

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o vereador com o pelouro do Desporto, João Pedro Vieira, receberam, nos Paços do Concelho, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), Delmino Pereira, tendo abordado, em especial, o tema do ciclismo como meio de mobilidade nas cidades, bem como a definição de estratégias nesse sentido a longo-prazo.

A FPC está, neste momento, a implementar o Programa Nacional de Ciclismo para Todos (PNCpT), com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e do Instituto Nacional para a Reabilitação (INR), e no seio do projecto está o incentivo à prática do ciclismo nas diferentes vertentes da modalidade, com vista à prossecução de estilos de vida mais saudáveis e sustentáveis.

Em complemento a este Programa Nacional, foi igualmente lançado o projecto ‘O Ciclismo vai à Escola’, com vista a potenciar a articulação e a colaboração entre autarquias, a FPC e os vários agrupamentos escolares. Paulo Cafôfo destacou, no rescaldo do encontro, que a “sustentabilidade e a promoção da qualidade de vida são aspectos centrais das políticas municipais”

“Como tal, revemo-nos totalmente em iniciativas que promovem um estilo de vida saudável junto das escolas e da comunidade em geral, pelo que contamos com toda a sociedade civil para que se envolva neste tipo de iniciativas que têm o município como parceiro”, frisou.