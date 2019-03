Paulo Cafôfo celebrou 23.º aniversário do Ginásio da Barreirinha

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, esteve presente na festa de comemoração do 23.º aniversário do Ginásio Municipal da Barreirinha, ao lado da Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Qualidade de Vida na Autarquia, e de mais de uma centena de utentes daquele que é o mais antigo ginásio municipal do Funchal.

Paulo Cafôfo enalteceu “mais um grande momento de partilha, proximidade e convívio, os quais são, aliás, imagens de marca do trabalho que efectuamos ao longo de todo o ano com os nossos utentes seniores nas várias dependências camarárias”, sublinhando “a grande dinamização de eventos que continua a ser imagem de marca dos ginásios e centro comunitários da Câmara Municipal do Funchal, com um calendário fiel, mas igualmente uma permanente disponibilidade para fazer coisas novas e ter sempre as mãos à obra, actividades muito importantes para estimular um envelhecimento ativo.”

“No Funchal, queremos que as pessoas possam envelhecer com qualidade de vida, pelo que esta vitalidade da nossa rede de centros comunitários, que abrange 2700 utentes, faz cada vez mais sentido”, concluiu o Presidente.