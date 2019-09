Paula Cabaço destaca novos cursos de formação em património e museologia para 2020

Com a duração de cinco dias, começou hoje, 30 de Setembro, no Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico Doutor Alberto Vieira, o novo Curso de Gestão de Projectos Culturais. Trata-se de mais uma iniciativa de Formação Profissional no âmbito de um Ciclo Formativo para o Sector da Cultura que tem estado a decorrer durante todo este ano e que até este novo curso que entretanto se inicia já chegou a 75 formandos, estando ainda mais um outro curso previsto para Outubro. Mas, para 2020, conforme anunciou a Secretária Regional do Turismo e Cultura, há novidades na área formativa. Vão-se realizar cursos em património e museologia.

Para Paula Cabaço, este Ciclo Formativo, que vai já na quarta acção de formação, significa que «o Governo Regional está a promover as boas-práticas, no sector», mas também «a valorizar e a criar melhores quadros, com mais competências e condições, para reforçar e incentivar a qualidade dos projectos que surgem na área da cultura».

Paula Cabaço adianta ainda que este Ciclo Formativo em curso é igualmente um importante contributo para reforçar a dimensão cultural do destino Madeira, mostrando-se «satisfeita» pela adesão que as acções de formação têm registado, quer individualmente, quer ao nível da participação de associações e entidades culturais, cerca de 60 nas acções anteriores.

Note-se que esta acção de formação, que termina a 04 de Outubro, têm a duração de 35 horas e será ministrada por Vítor Martelo, formador, especialista e consultor de diversas organizações nas áreas de planeamento e gestão estratégica; desenvolvimento organizacional; da gestão, programação e produção cultural; da economia social; do desenvolvimento local e comunitário; da cooperação, trabalho colaborativo, redes e parecerias; da gestão de financiamento de projectos culturais e sociais; da produção e eventos; da gestão pública; e da gestão de pessoas e formação e capacitação profissionais.