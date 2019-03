Passeio de carros eléctricos para ver e contar mantas

No dia 7 de Abril a Renault Auto Zarco alia-se à SPEA para juntos participarem no Censo das Mantas fazendo com que a comunidade de viaturas eléctricas ajude a contabilizar o número desta espécie existente no Arquipélago da Madeira, tirando partido de veículos ZE – Zero Emissões e em ruído.

Segundo nota da concessionária, “através de um itinerário predefinido os proprietários dos Veículos Elétricos Renault e outras marcas irão circular pelas estradas das serras da Madeira para fazer a observação e registo dos avistamentos desta ave de rapina. A actividade começa às 9h00 no Cais 8 (junto à Praça do Povo) e culmina com um almoço convívio no Restaurante do Hotel da Encumeada”.

Assim, a organização convida “a Comunidade Madeirense de proprietários de viaturas eléctricas (Renault Zoe e outras marcas) a participar na contagem de mantas. Para além de participarem no Censo, poderão participar num almoço, a troco de um donativo para a SPEA. Para mais informações e inscrições os interessados deverão contactar a Auto Zarco ou SPEA pelos contactos abaixo até dia 1 de Abril”, pedem.

Auto Zarco- Email: [email protected] | Telf: 291 743 421

SPEA- Email: [email protected] | Telm: 967 232 915