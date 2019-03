Parlamento exige mais sanções para o regime de Maduro

O Parlamento Europeu votou hoje a 11.ª resolução sobre a situação de emergência na Venezuela onde insta à imposição de sanções adicionais para o regime de Maduro. A juntar às sanções actualmente em vigor, desde novembro de 2018, o Parlamento pretende que os Estados-Membros aprovam sanções visando os bens ilegítimos detidos pelas autoridades estatais no estrangeiro e as pessoas responsáveis pelas violações dos direitos humanos e pela repressão, bem como dos seus familiares mais próximos e ainda congelar os seus bens e vistos.

Para a deputada Cláudia Monteiro de Aguiar, subscritora desta resolução “este pedido do Parlamento é mais uma forma de pressionar o regime de ilegal de Maduro e os responsáveis que apoiam este Governo” lamentando “que o Governo Socialista Português mantenha uma postura passiva junto dos seus pares em Bruxelas, não tomando a dianteira ao colocar o tema das sanções na agenda dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União.”

A esquerda Portuguesa, a os deputados da CDU e a Deputada do Bloco de Esquerda, parte da coligação, uma vez mais “votaram contra a democracia e os direitos humanos, colocando-se ao lado do regime ditatorial de Maduro” afirmou a Deputada.

Cláudia Monteiro de Aguiar sublinha ainda que o documento hoje aprovado “apela ao reconhecimento dos embaixadores nomeados pelo Presidente interino legítimo, Juan Guaidó “lamentado “a posição do Ministro Santos Silva ao não reconhecer o embaixador José Rafael Cotte.” A deputada relembra ainda que Portugal se colocou de parte na promessa de ajuda no valor de 16 milhões de euros dos embaixadores de Espanha, França, Alemanha, Itália e Reino Unido na Venezuela, para medicamentos e alimentos.

A crise profunda que a Venezuela enfrenta, no seu quinto ano consecutivo, não tem precedentes. A escassez de medicamentos e géneros alimentares, as violações massivas dos direitos humanos, a repressão política, a corrupção e a violência são hoje uma constante na vida de milhares de venezuelanos. Um país onde 87% da população vive em situação de pobreza, com 78% das crianças em risco de malnutrição. Um governo ditatorial que impede a entrada de ajuda humanitária e, que em muitas casos, a destrui através do uso de forças militares e paramilitares. A Comissão Europeia anunciou ontem um aumento da ajuda de emergência em 50 milhões de euros.