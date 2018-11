Parlamento Europeu terá ‘gostinho’ madeirense já na próxima semana

“O que é que a combinação de poncha, lapas, bolo do caco, chouriço, atum com cebolada, milho frito, gaiado, requeijão, Vinho Madeira, bolos de mel, queijadas, broas de mel, bananas, pêras abacate, anonas, maracujás e carne vinha d’alhos significa? Significa Madeira”, diz-nos a Cláudia Monteiro de Aguiar, quer dar dar a conhecer ao Parlamento Europeu: o verdadeiro gosto madeirense, mesmo que a ilha esteja a 2.700 quilómetros de Bruxelas.

O evento ‘Tasting Madeira’,promovido pela eurodeputada Madeirense, em parceira com Associação de Promoção da Madeira, terá lugar no próximo dia 27 de Novembro (terça-feira), pelas 18 horas, e contará com a presença do Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, na abertura, além do Governo Regional da Madeira, eurodeputados de outros países, da Representação Portuguesa em Bruxelas e de Guilherme Silva, presidente da Comissão Executiva das Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo.

“É preciso lembrar a importância das Regiões Ultraperiféricas, não só no contexto nacional, mas também europeu”, começou por explicar Cláudia Monteiro de Aguiar.

“Após os inúmeros prémios que a Madeira ganhou no World Travel Awards e da notoriedade que tem vindo a alcançar ao longo dos anos, recolhendo galardões como o ‘Maior Espectáculo Pirotécnico do Mundo’ ou a nomeação como a 6.ª melhor ilha do mundo para férias, entre outros títulos, achei que este era o momento de divulgar o que de melhor temos na região dentro do Parlamento Europeu, não só em iguarias, mas dando a conhecer também tradições e expondo o talento regional que temos”, frisou a governante.

E precisamente porque não só da gastronomia se faz a ilha, Duarte Sol, fotógrafo madeirense, foi convidado a expor as suas capturas ao longo do evento e que estarão patentes até ao dia 29 de Novembro no Parlamento Europeu. Imagens que mostram o Destino Madeira do mar à montanha.

Em termos musicais, directamente da região, vem a Orquestra de Bandolins da Madeira, composta a 100% por madeirenses, que irá dar um pequeno concerto para os convidados, trazendo um repertório variado.

Ainda como parte do programa, no dia 28 de novembro, haverá no Parlamento Europeu um Madeira Wine Tasting para dar a provar os diferentes tipos de Vinho Madeira existentes.