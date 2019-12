Pai Natal levou magia à Praça do Município

Se as crianças já estavam entusiasmadas com a pequena peça que os animadores, encavalitados em ‘andas’ e vestidos de duendes, fizeram na Praça do Município, quando a chuva de ‘neve’ começou a cair sobre a Aldeia do Natal, encaixada em frente à Câmara Municipal do Funchal (CMF), os miúdos ficaram em êxtase. Feitos de espuma, e esguichados através de uma auto-escada dos Bombeiros Sapadores do Funchal, os ‘flocos’ brancos encheram o espaço com a magia de Natal. Pouco depois, na mesma auto-escada, descia o Pai Natal: “Ho! Ho! Ho! Feliz Natal Funchal!”, fazia-se anunciar o ‘velhote’, levando ainda mais alegria às crianças. “O Pai Natal já chegou!”, gritavam entusiasmadas.

A abertura da Aldeia do Natal deste ano, esta sexta-feira, levou sorrisos às crianças, aos pais, avós e curiosos que ali estavam. E também a Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF, entidade que impulsiona a iniciativa: “Tivemos a colaboração dos Bombeiros Sapadores do Funchal a quem endereço agradecimentos. À falta de renas, trouxeram-nos o Pai Natal na auto-escada e trouxeram-nos também um bocadinho da magia do frio e da neve, que lembra o Natal.”

Lembrando que a de 2019 já é a 3.ª edição da Aldeia do Natal “neste formato”, Miguel Silva Gouveia afirmou que depois de dois anos embrionários, a CMF, em conjunto com a ACIF, consolidou o modelo: “É complementar à oferta natalícia que a cidade tem durante esta quadra, é mais adequado para as famílias e para as crianças”.

A Aldeia de Natal está aberta todos os dias entre as 10 e as 20 horas, até dia 6 de Janeiro. O pequeno comboio para as crianças, uma das atracções mais conhecidas, arranca a cada 15 minutos. Mas para além dele, há outras actividades, como workshops, o Correio do Pai Natal (escrever cartas), pinturas faciais, entre outros. As actividades pedagógicas são dinamizadas entre o Departamento de Educação e Qualidade de Vida da CMF e a ACIF, mas o Departamento de Economia e Cultura da autarquia também trabalhou para a Aldeia de Natal: “Visa, por um lado, oferecer uma experiência apelando ao imaginário infantil, infanto-juvenil, e por outro lado dinamizar o comércio tradicional aqui nas imediações da Praça do Muncípio, dando outro colorido e outra vida aqui a este espaço”, disse o presidente.

Já o presidente da ACIF, Jorge Veiga França, mostra disponibilidade da Associação de Comércio e Indústria para que a Aldeia de Natal continue por muitos anos: “Iniciativas desta natureza, que abrangem a nossa juventude, os futuros madeirenses que tomarão as decisões e continuarão com esta terra para diante,merecem seguramente todo o apoio. Estaremos sempre”. Jorge Veiga França elogia, afirmando que o espaço está “engraçado, bonito, bem pensado”, até porque “se vê bem da rua, foi pensadotambém para quem está do lado de fora poder partilhar a festa que se passa cá dentro, que é mais crianças. E as pessoas na terceira idade, das quais já começo a fazer parte, também podem satisfazer o olhar divertir-se à distância, ver a animação dos netos”, graceja.

A beleza e criatividade da decoração da Aldeia de Natal do Funchal deve-se a à ‘Alpendre Decorações e Design’.

Clique aqui para espreitar a Aldeia de Natal e aqui para conhecer o programa.