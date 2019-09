Pacote fiscal de Santa Cruz devolve cerca de 3 milhões de euros aos munícipes

Na reunião da Assembleia Municipal de hoje foi aprovado o pacote fiscal para 2020 em Santa Cruz.

Filipe Sousa destacou a circunstância de que em sete anos de governação do JPP na autarquia foram devolvidos aos munícipes cerca de três milhões de euros. Um feito que foi possível com uma gestão criteriosa, sustentada em critérios de justiça e de equilíbrio financeiro.

Refira-se que só manter a taxa de IMI no mínimo permite devolver anualmente 2,7 milhões de euros aos cidadãos, o que em sete ano de governação do JPP ascende aos 19,8 milhões de euros.

Em sede de IRS é devolvido 20% daquilo a que o município tem direito, o que representa a devolução de mais de 300 mil euros.

O autarca sublinhou que todas estas devoluções são feitas por forma a por um lado garantir a justiça às famílias que vivem no concelho de Santa Cruz, sem comprometer aquele que é o trabalho autárquico, nomeadamente a aposta no social, que tem um investimento de quatro milhões por ano. Neste bolo estão iniciativas como as bolsas de estudo, o apoio às pequenas cirurgias, a reabilitação de imóveis, o acesso gratuito aos medicamentos, que já beneficia 301 famílias, num total de 567 pessoas.