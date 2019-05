Os seus equipamentos de limpeza estão limpos?

Já pensou que as máquinas e equipamentos de limpeza que utiliza para a limpeza da sua casa também necessitam de ser limpos? Os equipamentos de limpeza são os nossos melhores amigos na higienização das nossas casas, mas muitas vezes a limpeza dos mesmos acaba por ser negligenciada, passando a ser um porto seguro para bactérias, vírus e fungos, para além de atrair pragas urbanas como formigas e baratas.

Máquina de lavar roupa:

Utilizamos a máquina com muita frequência para lavar as nossas roupas. A boa higienização da máquina é essencial para que as nossas roupas fiquem efectivamente limpas e bem cheirosas. Ao limpar a máquina de lavar tenha sempre atenção às borrachas. Estas tendem a acumular bolor nas suas dobras, sendo necessário limpar e desinfectá-las adequadamente. Remova as sujidades acumuladas após cada lavagem e semanalmente limpe com um pano ou com uma escova de dentes. Tenha em consideração as doses dos produtos que utiliza: poderá estar a usar doses superiores às recomendadas, o que leva a esta acumulação de produto nos compartimentos e não será por aumentar as doses que a sua roupa ficará mais limpa. Respeite a capacidade da máquina, de modo a prolongar o tempo de vida do equipamento e a qualidade da lavagem. Mensalmente remova o filtro da máquina e limpe-o. Estas práticas irão prolongar a vida útil do seu equipamento e a sua utilização será mais eficaz. Mensalmente, lave a sua máquina no programa mais forte em termos de tempo e temperatura, sem carga, com um produto adequado à higienização da máquina ou na falta deste com uma solução de água e vinagre.

Aspirador:

Seja um aspirador com saco ou depósito ou a água, é necessário uma boa limpeza para que a aspiração seja eficaz. Se o aspirador for de saco é muito importante substituir o saco com frequência de modo a não alterar a capacidade de sução do aspirador por entupimento. Nos modelos com depósito, este deve ser lavado após cada utilização, caso contrário a sujidade começará a produzir cheiros desagradáveis. O mesmo se coloca em aspiradores de água. A água deve ser despejada e o depósito limpo. Uma má higiene no aspirador leva a formação de bolores, cheiros desagradáveis e a uma diminuição da sua eficácia. É de igual importância limpar as escovas, retirando a sujidade que fica entrelaçada nas cerdas.

Máquina de secar roupa:

Independentemente do tipo de máquina de secar que tenha, há procedimentos de limpeza transversais a todas as máquinas de secar. Após cada utilização, deve remover todo o cotão que se acumula na máquina. Respeite as etiquetas da roupa com a devida programação. Limpe o filtro com alguma frequência bem como os sensores de humidade, com uma esponja humedecida com um produto anticalcário. Se a sua máquina for de condensação, limpe o reservatório após cada utilização.

Máquina de lavar loiça:

Semanalmente, verifique e limpe os filtros que acumulam restos de alimentos. Faça o mesmo nas hélices e certifique-se que todos os orifícios desta estão desobstruídos. Limpe as laterais e borrachas da porta com uma solução de água morna com vinagre, uma vez que, durante as lavagens, esta zona não é lavada e pode acumular restos de comida, sujidade e bactérias que a médio prazo lhe provocam bolores e odores desagradáveis. Mensalmente, deve fazer uma lavagem sem carga no programa mais forte com um produto adequado ou, na falta do mesmo, com uma solução de água e vinagre. Estes procedimentos irão prolongar o tempo útil da sua máquina e garantir uma boa lavagem da sua loiça.

Não é só o interior, os reservatórios e depósitos das máquinas que têm que ser limpos. O seu exterior também. Dedique algum tempo ao exterior das suas máquinas e equipamentos, pois assim irá prolongar o seu tempo de vida e aspecto, evitando até contaminações desnecessárias.

