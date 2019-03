Os números da Madeira desta segunda-feira

200.000 doses de cocaína

A Polícia Judiciária deteve 12 pessoas, a maioria passageiros do paquete MSC Opera que tinham na sua posses, disfarçados em sacos de batatas fritas e potes, cocaína suficiente para 200.000 doses individuais. A droga destinava-se a vários países da Europa.

27,4% de taxa de pobreza

Em 2017, a Madeira tinha a segunda maior taxa de pobreza do país 827,4%), só superada pelos Açores (31,2%). Os números foram recordados na apresentação do Núcleo da Madeira da Rede Europeia Anti-Pobreza.

7% de crescimento na venda de alojamentos

Em 2018, foram transacionados 2.993 alojamentos, na Região, o que representou um aumento de 7%, em relação ao ano anterior. Um volume de negócios que representou 395,6 milhões de euros, mais 15,8% do que em 2017.

1,433 euros é o novo preço da gasolina

A gasolina voltou a aumentar, nesta segunda-feira. A gasolina supera sem chumbo IO95, passou de 1,430 euros por litro para 1,433 euros.

85% de sobrevivência no cancro da mama

Joaquim Vieira, director do serviço de Ginecologia e Obstetrícia do SESARAM afirmou, numa audição na comissão de inquérito à Medicina Nunclear que decorre no parlamento que a sobrevida dos doentes de patologia mamária, na Região, é de 85%.