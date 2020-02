Orlando Fernandes reúne-se amanhã com ACIF para debater a taxa turística no Funchal

Orlando Fernandes, Deputado Municipal Independente na Autarquia do Funchal, inicia amanhã, 14 de Fevereiro, uma série de reuniões com directores hoteleiros e associações ligadas ao sector para saber o que pensam as entidades com conhecimento directo e reconhecida visão critica sobre o sector hoteleiro sobre a implementação da taxa turística no Município do Funchal.

A primeira reunião decorre na ACIF, às 16 horas, e o deputado independente pretende reunir contributos para definir a sua posição na Assembleia Municipal do Funchal sobre esta matéria aprovada em reunião do executivo camarário, que se encontra em consulta pública, até 19 de Março.