Organização do Funchal Pride leva preocupações à Secretaria da Saúde

A comissão organizadora do Funchal Pride 2018 vai reunir no dia 18 de Dezembro com a Secretaria Regional da Saúde para apresentar as inquietações e reivindicações no que respeita aos processos de acompanhamento clínico da população transsexual na Madeira. Ao mesmo tempo, na nota de divulgação, dão conta do apreço pelo voto de saudação à organização, aprovado na Assembleia Legislativa da Madeira na quarta-feira.

A proposta foi apresentada a plenário pelo Bloco de Esquerda, poucos dias após a realização do evento e foi aprovada esta semana. O Funchal Pride 2018 decorreu nos dias 5 e 6 de Outubro. Contou com palestras e com a marcha e arraial, tendo a presente edição sido dedicada ao tema ‘Transpor Preconceitos’.

A comissão é formada por representantes da ABRAÇO, Fundação Portuguesa A Comunidade Contra a Sida, Núcleo da Amnistia Internacional do Funchal, rede ex aequo, UMAR, Opus Gay e Mad le’s Femme.