Orçamento Participativo da Ribeira Brava com quatro propostas em votação pública

Quatro propostas do Orçamento Participativo da Câmara Municipal da Ribeira Brava estarão em votação pública, entre os dias 14 e 18 de Outubro.

A ‘Construção de ponte metálica sobre o Ribeiro da Quebrada – Serra de Água’, a ‘Pavimentação da Estrada da Ameixieira – Serra de Água’, o ‘Ginásio ao ar livre – Tabua’ e o ‘Skate Parque – Ribeira Brava’ são as propostas aprovadas pela autarquia ribeirabravense que serão colocadas à votação dos munícipes.

Recorde-se que os munícipes maiores de 18 anos podem eleger, através de votação pública, e de forma presencial, duas propostas diferentes no mesmo boletim de voto, sendo as propostas mais votadas executadas pela Autarquia.

Nesta matéria, o Executivo municipal informa que definiu no seu Orçamento Municipal 2019, o montante máximo de 75 mil euros para o Orçamento Participativo e um valor máximo de 25 mil euros por projecto.

A escolha terá por base “a ordem decrescente de votação até ao preenchimento da dotação orçamental definida, selecionando um projecto por freguesia”, refere nota da autarquia.

A Votação Pública dos projectos irá decorrer entre os dias 14 a 18 de Outubro, das 9h às 18 horas, na Biblioteca Municipal e no Espaço Intergeracional de São João e nas Juntas Freguesia do Campanário, Tabua e Serra de Água, entre as 9h e as 17 horas.