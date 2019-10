‘Onda Rosa’ inunda Madeira em Outubro

Apesar de não ser dos mais letais, o cancro da mama tem uma alta incidência e uma alta mortalidade, sobretudo na mulher. Actualmente em Portugal, com uma população feminina de 5 milhões, surgem 6000 novos casos de cancro da mama por ano, ou seja 11 novos casos por dia, morrendo por dia 4 mulheres com esta doença. Na Madeira, cerca 80% dos casos que procuram o apoio da Liga são mulheres com cancro da mama.





Com o objectivo de consciencializar a população para a prevenção da doença, na década de 1990, nasceu nos Estados Unidos, o movimento conhecido como ‘Outubro Rosa’.





Com efeito, durante este mês assinalam-se duas datas importantes: o Dia Mundial da Saúde da Mama, a 15 de Outubro, e o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama, a 30 de Outubro.





Neste âmbito a Liga Portuguesa Contra o Cancro, na Madeira através do Núcleo Regional, NRM-LPCC, desenvolve o movimento ‘Onda Rosa’ procurando incentivar à prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, através da promoção de uma série de actividades.





Helena Toste, do NRM-LPCC, e também ela uma sobrevivente do cancro da mama, convida todas as pessoas a participar e, não só a “estar atento”, mas também “a celebrar a vida”.





Fique a conhecer os próximos eventos a decorrer, na Região, neste ‘Outubro Rosa’:





14 de Outubro: ‘Caminhada Onda Rosa – Machico’

A Caminhada Onda Rosa, no concelho de Machico, tem partida prevista para as 15 horas, com concentração na nossa Delegação do Núcleo de Machico.

Os participantes são convidados a trazer uma pela de roupa de cor rosa, roupa prática e adequada, boné/ chapéu e uma garrafa de água reutilizável.

No acto da inscrição, de carácter gratuito, há a possibilidade de aquisição de um ‘KIT’, no valor de cinco euros, entregue no dia da caminhada, composto por uma t-shirt (3 euros), pin laço (1 euro), atacadores cor-de-rosa (1 euro), 1 lenço (1 euro).





15 de Outubro: Inauguração da exposição ‘Perspectivas do olhar’

Este projecto, do fotógrafo José Santos, baseia-se num olhar em torno do cancro, realizado a 23 mulheres e 1 homem, todos eles vítimas de cancro da mama, no âmbito do mês internacional da prevenção do cancro da mama. A mostra fotográfica estará patente na Galeria Marca de Água, no Funchal, até dia 1 de Novembro.





19 de Outubro: ‘Caminhada Onda Rosa – Calheta’

A Caminhada Onda Rosa, no concelho da Calheta, tem partida prevista para as 15h30, com concentração na Câmara Municipal da Calheta.

Os participantes são convidados a trazer uma pela de roupa de cor rosa, roupa prática e adequada, boné/ chapéu e uma garrafa de água reutilizável. As t-shirts podem ser adquiridas no ginásio ‘Arco Fitness Gym’ e no local do evento.

26 de Outubro: Festival da Vida – Santana





29 de Outubro – Lanche-convívio com doentes – Ribeira Brava





30 de Outubro – Festa Rosa

O Design Centre Nini Andrade Silva recebe um cocktail com desfile temático, protagonizado por sobreviventes do cancro da mama. O evento tem início, pelas 19h30, sendo precedido de um jantar, pelas 20 horas. Os bilheste custam 30 euros, sendo que parte da receita reverte para o NRM-LPCC.

31 de Outubro

Arranca o peditório Nacional para angariação de fundos (que decorre até 4 de Novembro).





EVENTOS JÁ REALIZADOS:

1 de Outubro: ‘Caminhada Onda Rosa – Funchal’

5 e 6 de Outubro: Encontro Internacional de Coros