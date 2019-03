Olavo Câmara diz que Célia Pessegueiro é hoje um legado da JS-M

A JS Madeira reuniu, esta manhã, com a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, no seguimento da campanha ‘Educação Gratuita’, que tem percorrido os vários concelhos da Madeira.

O presidente da estrutura jovem socialista, Olavo Câmara, tem alertado para a não atribuição de manuais escolares gratuitos na Região Autónoma da Madeira, decisão do Governo Regional, deixando os alunos madeirenses como os únicos que terão de pagar por manuais escolares no próximo ano lectivo.

“Lembramos que o Governo da República vai atribuir de forma gratuita os manuais escolares no ensino obrigatório. No entanto, na Madeira, como a educação é regionalizada, cabe ao Governo Regional aplicar ou não essa medida, o que tem sido recusado”, acrescenta.

Luís Chá-Chá, presidente da JS Ponta do Sol, louva todo o trabalho feito pelo actual executivo desde que Célia Pessegueiro assumiu a presidência e a viragem que o concelho evidenciou através das suas políticas. O jovem afirma que “actualmente, e já no seguimento das alterações impostas pelo executivo socialista, os alunos até ao 9º ano passaram a usufruir de manuais escolares gratuitos. No próximo ano lectivo, o apoio implementado será alargado até ao 12º ano, tornando a Ponta do Sol num dos poucos concelhos da região onde os manuais escolares são gratuitos no ensino obrigatório, uma medida muito importante para o desenvolvimento do ensino e o apoio aos estudantes”.

Para Olavo Câmara, presidente da JS Madeira, a Ponta do Sol é um exemplo do que faz o Partido Socialista e das suas prioridades de governação.

“Hoje, todos sabem que a Ponta do Sol vive uma viragem nas prioridades governativas, centrando as políticas e o seu desenvolvimento nas pessoas. Vivenciamos uma aposta clara na educação, recuperando vários anos de atraso em relação a outros concelhos, com o apoio dos manuais escolares gratuitos para todos os jovens do concelho. Percebemos que existe uma gestão criteriosa dos recursos, canalizando as verbas para as prioridades do concelho, e as prioridades têm sido claras: são os jovens, são as famílias, são as pessoas.”

A JS Madeira tem na Célia Pessegueiro, sua antiga presidente, uma referência da estrutura jovem socialista. “

São medidas como estas que engradecem o legado da estrutura que hoje, tal como no passado, defende uma educação para todos, de qualidade e gratuita. No passado, enquanto líder da JS-M, defendeu estas medidas, hoje, como Presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, aplica essas mesmas medidas”, conclui Olavo Câmara.