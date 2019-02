Oferta e procura de emprego estão desfasadas

As ofertas de emprego e as competências das pessoas disponíveis para trabalhar e inscritas nos centros de emprego estão desfasadas. A constaçãos ai da sessão de abertura da conferência ‘Construir a Carreira no mundo contemporâneo: implicações para as práticas em educação, saúde e na comunidade’, organizada, na manhã de hoje, pela Ordem dos Psicólogos, no Hotel The Vine, no Funchal.

Francisco Rodrigues, bastonário falou na importância que os psicólogos podem ter e lhes deve ser reconhecida na adaptação da mão-de-obra a essa competência. “Os psicólogos têm um papel essencial para fazerem”.

Francisco Rodrigues lembra que já não chega enviar um currículo. É necessário recorrer “a outros métodos” para se ser eficaz.

Rita Andrade, secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, que marcou presença na abertura do encontro, também destacou a importância do papel dos psicólogos no mundo do trabalho, nomeadamente na adaptação dos perfis procurados aos disponíveis.

A governante afirnmou que a economia tem vindo a crescer e, em consequências disso, a procura por mão-de-obra. O problema é que a disponível não se adequa à procura. “Estamos a sentir um desfasamento entre os profissionais, que se poderiam inserir nestas vagas”. Na intervenção incial, Rita Andrade deu o exemplo do que está a acontecer na área do turismo.

As entidades com responsabilidades no sector estão formatadas para dar respostas padrão, mas têm de se adaptar. É preciso iniciar um caminho que conduza a um ajustamento entre a oferta e a procura. Rita Andrade diz, para exemplificar, que actualmente podem estar a ser formadas pessoas que, daqui a cinco anos, quanto estiverem formada, já não tenham uma saída profissional, como a que perspectivavam quando iniciaram o seu percurso formativo.

A secretária admitiu que é necessário fazer alterações legislativas, a nível nacional, para evitar recusas de trabalho, quando ele se adequa ao perfil do desempregado.