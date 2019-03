Obras dominam contratação pública

É um ano marcado por três actos eleitorais, mas também por várias obras públicas. Dos 40,6 milhões de euros inscritos nos contratos divulgados em Fevereiro, 67% dizem respeito a obras públicas. No total, são mais de 26 milhões, quase integralmente gastos pelo Governo Regional. A requalificação da Lota do Funchal é uma das empreitadas, tal como damos a conhecer na página 11 da edição impressa de hoje do DIÁRIO, notícia que faz a manchete da nossa primeira página.

No que diz respeito à saúde, saiba na página 5 que o Governo Regional chegou a acordo com os médicos. A comissão paritária regulou regime de trabalho de 42 horas semanais para os especialistas de Medicina Geral e Familiar.

Num olhar à BTL, na página 3, damos a conhecer algumas das afirmações do presidente da TAP, Antonoaldo Neves. “A TAP ama a Madeira” e reafirmações de que as críticas de Albuquerque à companhia são “infundadas” estiveram na ordem do dia, numa visita ao stand da Região.

Na nossa entrevista de hoje, que pode ler na página 22, abordamos as queixas dos madeirenses à DECO, que hoje abre uma delegação no Caniço. A falta de assistência nos voos cancelados lidera lista de queixas dos madeirenses.

Por fim, na nossa primeira página, fazemos referência ao conteúdo da página 6. 1,3 milhões de euros conquistaram 44 jovens para a agricultura. Saiba mais pormenores.

