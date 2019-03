Obras do Centro de Saúde do Arco da Calheta custam meio milhão de euros

O secretário regional da Saúde garantiu esta manhã que as obras de requalificação do Centro de Saúde do Arco da Calheta vão para o terreno até final do segundo semestre.

Pedro Ramos e o colega com a pasta das Obras Públicas, Amilcar Gonçalves, visitaram a velhinha unidade, um prédio classificado que ainda assim não impossibilita a intervenção, afiançou.

Questionado pelo DIÁRIO quanto ao ponto da situação da empreitada do Centro de Saúde da Calheta, Pedro Ramos lembrou que não houve necessidade do Tribunal de Contas efectuar o Visto Prévio pelo que, acredita, que os trabalhos estão para breve, no entanto, lembrou a boa resposta que está sendo dada pelo Centro de Saúde dos Prazeres.