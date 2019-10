Obras condicionam circulação rodoviária em Santo António

A Câmara Municipal do Funchal informa que, a partir da próxima segunda-feira, 14 de Outubro, e até ao dia 26, por motivos de pavimentação, será necessário condicionar a circulação rodoviária, bem como proibir o estacionamento na Estrada Comandante Camacho de Freitas, em Santo António, no troço entre a rotunda do Caminho do Esmeraldo e as imediações do Pico dos Barcelos.

A Autarquia agradece a compreensão de todos.