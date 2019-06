“O surf é, na verdade, um desporto que extravasa as fronteiras da Madeira”, disse Albuquerque

Foi hoje inaugurada a zona de Surf, em São Vicente. Um momento que serviu para Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, afirmar que esta é “uma pequena obra, mas com um grande significado”, uma vez que visa melhorar uma das grandes atractividades turísticas do norte da Madeira e dinamizar a sua economia local. “O surf é, na verdade, um desporto que extravasa as fronteiras da Madeira, que está a ganhar um peso determinante na nossa encomia e, sobretudo na economia local”, realçou.

Miguel Albuquerque aproveitou ainda para elogiar a autarquia de São Vicente e respectiva vereação que, na sua óptica, “fazem obra”.

Para o governante, a Madeira “muito deve” ao trabalho do presidente daquela autarquia, José António Garcês, que é “um trabalho de proximidade e de dinamismo completo”. “Não há aqui conversa fiada, não há promessas falsas, há humildade, há trabalho e há, sobretudo concretização e obras em prol da população”, frisou.

Tendo isto em conta, Albuquerque garantiu que o Governo Regional irá continuar a apoiar aquele concelho.