O secretário regional da Educação agradeceu, esta tarde, aos professores por todo o trabalho desenvolvido ao longo de mais um ano lectivo. Jorge Carvalho falava no concerto de encerramento do ano lectivo do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, que decorreu no auditório do Jardim Municipal do Funchal. Na ocasião foram entregues 95 diplomas a estudantes desse estabelecimento de ensino.

O governante estendeu o agradecimento a todos os professores que trabalham nas escolas da Região na área das artes. “Nós acreditamos que o trabalho que nós tivemos oportunidade de assistir, a excelência e a qualidade dos nossos jovens músicos, que é fruto do trabalho que é desenvolvido no Conservatório, não seria o mesmo se não tivéssemos este projecto educativo na Região, que inicia as nossas crianças e os nossos jovens, logo no pré-escolar e no 1º ciclo, nas áreas artísticas”, frisou.

Jorge Carvalho defendeu esse modelo, relembrando que possibilita que cada jovem possa sonhar em concretizar o seu talento e a sua vocação. O secretário comprometeu-se a aperfeiçoar este modelo, por forma a que cada um possa construir o seu projecto de vida à sua medida.

“O que pretendemos é ter um projecto em que cada jovem se sinta realizado”, destacou Jorge Carvalho, acrescentando que isso só é possível com professores dedicados, alunos empenhados e encarregados de educação confiantes no nossos sistema e no nosso modelo educativo.

A orquestra que actuou esta tarde foi dirigida pelo maestro Duarte Alves.