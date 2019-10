“O envelhecimento é uma grande conquista civilizacional”, afirma Augusta Aguiar

“Perspetivar de forma global a fisioterapia na neurologia é um tema actual pois pese embora as patologias neurológicas possam ser encontradas em qualquer idade, adquirem especial destaque face ao envelhecimento da população portuguesa” afirmou hoje a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, sem deixar de referir que o “envelhecimento é uma grande conquista civilizacional”.

Augusta Aguiar falava na abertura do III Encontro de Fisioterapeutas da Madeira que decorre no auditório do Centro da Casa da Mudas, na Calheta, sob o mote mote ‘Olhar Global em Neurologia’, tendo destacado a “grande aposta” que tem sido feita pelo executivo madeirense na promoção de políticas de envelhecimento activo, nomeadamente, na capacitação do indivíduo e promoção da sua independência para que possa ter “um envelhecimento mais saudável e com melhor qualidade de vida”, referiu.

Entre as várias medidas relevadas pela Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, destaca-se o Plano Regional de Envelhecimento Activo 2016-2019, cuja missão passa por “promover uma dinâmica de envolvimento e participação transgeracional na construção do processo de envelhecimento activo”, bem como a requalificação e inovação de serviços existentes no terreno (Serviço de Ajuda Domiciliária) e qualificação dos profissionais intervenientes nesta área.

Para finalizar, a governante reiterou o forte compromisso do Governo Regional em reforçar a intervenção social pois “só faz sentido quando trabalhamos a favor de mais e melhor desenvolvimento social para todos, especialmente as pessoas mais vulneráveis”.