Nuvens encobrem sol

Tempo em mudança apresenta-se hoje com períodos de céu muito nublado e vento em geral fraco do quadrante Norte. No Funchal, o céu estará com muitas nuvens em algumas partes do dia e o vento não chegará aos 15 km/h. Hoje a temperatura máxima será de 26ºC no Lugar de Baixo, Ponta do Sol. O Funchal não irá além dos 25ºC, o mesmo acontecendo no Porto Santo, em Câmara de Lobos, em Santa Cruz e no Porto Moniz. A mínima nestes dois locais é de 20ºC.

Machico chega também aos 26ºC, com mínima de 19ºC; Caniçal aos 24ºC, com mínima de 20ºC. Aos 25ºC de máxima chega a Ponta do Pargo, com os termómetros a descerem aos 19ºC. Santana terá temperaturas entre os 18ºC e os 24ºC e São Vicente entre os 17ºC e os 25ºC.

No mar, a costa Norte apresentar-se-á segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera com ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul serão de Sudoeste inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar está entre os 23/24ºC.

O índice ultravioleta continua muito elevado, nível 8 na Madeira e no Porto Santo, pelo que são recomendados cuidados na exposição ao sol.