$!Nutricionista Márcia Freitas aconselha “opções equilibradas” no Natal para “comer sem engordar”

A nutricionista Márcia Freitas diz que é preciso educar as pessoas para uma alimentação rica em nutrientes, mantendo as tradições do Natal na dose certa. O problema, diz, está nas opções gastronómicas que cada um faz, aconselhando, por isso, “opções equilibradas para comer sem engordar ou pensar em calorias”.

Com o Natal à porta, é importante uma atenção especial à gastronomia e aos excessos alimentares para evitar aumento de peso indesejado. O truque passa por comer as iguarias da época de forma equilibrada e com ‘peso e medida’.

Márcia Freitas diz que é possível manter o peso em Dezembro sem sacrifícios. “Há estratégias que as pessoas podem adoptar no dia-a-dia para usufruírem dos jantares de grupo sem aquela pressão psicológica”. Além disso, “têm de olhar para a situação como um estilo de vida e não como uma dieta para que possam atingir um patamar que lhes dará segurança e qualidade de vida”, assegura a nutricionista, relembrando que um plano alimentar não é uma obrigação, mas sim um guia de ajuda.

Um dos problemas do Natal é a quantidade de açúcar ingerido. “Vendo bem, o açúcar está presente em quase tudo, desde os chocolates às sobremesas e em vários pratos principais, mas as pessoas esquecem-se que há alternativas saudáveis”, refere a profissional de saúde, aconselhando um “equilíbrio nas escolhas e um controle nas porções ingeridas para evitar azia e a sensação de fartura. Até porque “quem mantém o peso a longo prazo opta por doses pequenas e come sem sentir remorsos porque sabe que não abusou”.

“Recorrendo a um exemplo prático, se forem a um convívio que não tenha salada, leve uma garrafa de vinho e adicione uma salada porque é importante educarmos e influenciarmos as pessoas à nossa volta para as coisas saudáveis no Natal, não esquecendo que há bases a manter na nossa alimentação em todas as épocas do ano”, explica a nutricionista

Mais do que olhar às calorias dos alimentos, é importante perceber o seu valor nutricional. “Um copo de vinho tem quase 150 kl calorias e equivale a um pão sem nada dentro e o que nós precisamos é de nutrir o corpo”, refere.

Estas dicas são válidas para toda a gente, tenha ou não um metabolismo acelerado. “Há pessoas que têm de fazer o dobro do esforço para atingir os objectivos, mas cada um tem de ter noção de como funciona o seu organismo. Não se compare com os outros porque há pessoas com problemas de tiróide, há outras com alterações de diabetes e há ainda as que estão na menopausa e têm mais facilidade em aumentar de peso”, salienta a profissional de saúde, advertindo para o mês de Janeiro, considerado o “mês das sobras”, sendo importante fazer uma “boa gestão das compras”.

Importa, pois, manter as tradições, optando pelo ‘meio termo’ e doses controladas.