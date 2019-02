O novo bispo do Funchal, D. Nuno Brás, quis, no âmbito da mensagem final da cerimónia de posse, que decorre na Sé, “assegurar colaboração sincera” com todas as entidades da sociedade madeirense, no respeito por cada uma delas.

O bispo deixou agradecimentos ao Papa, aos colegas bispos, entidades oficiais, à comunidade e aos padres, a quem apelou à santidade.