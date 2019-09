Número de edifícios concluídos em 2018 registou um acréscimo de 22,6% na Madeira

De acordo com a Direcção Regional de Estatísticas, em 2018, o parque habitacional madeirense foi estimado em 93 177 edifícios e 131 179 alojamentos, o que corresponde a acréscimos face ao ano anterior, de 0,14% e 0,16%, respectivamente.

A mesma fonte avança que o número de edifícios concluídos em 2018 (228 edifícios) registou um acréscimo de 22,6% relativamente a 2017. Os fogos concluídos em construções novas para habitação familiar aumentaram 21,8% em 2018 (207 fogos) relativamente ao ano anterior (170 fogos).

No que diz respeito às obras licenciadas, há a registar um aumento de 41,1% face a 2017, tendo sido licenciados 347 edifícios. Em contrapartida, os fogos licenciados diminuíram 4,3%, fixando-se em 441 fogos em 2018 (461 em 2017).

Operações sobre Imóveis

Revela ainda que em 2018, o número imóveis transaccionados (4 992) registou um acréscimo de 2,5% face ao ano anterior, gerando um montante de 467,9 milhões de euros, valor inferior em 7,1% ao observado em 2017 (503,9 milhões de euros). O valor médio dos prédios transacionados diminuiu numa proporção de 9,4% (de 103,5 mil euros em 2017 para 93,7 milhões de euros em 2018).

No que toca aos contratos de mútuo com hipoteca voluntária, diz que se registou uma diminuição no número de contratos celebrados (-1,0%) em 2018 (1 286 imóveis), verificando-se no entanto um aumento no valor médio dos prédios hipotecados em cerca de 12,1 mil euros (de 121,2 mil euros em 2017 para 133,2 mil euros em 2018).

O crédito hipotecário concedido a pessoas singulares por habitante atingiu, em 2018, o valor de 503 euros, determinando um acréscimo anual de 14,3%.

Em 2018, 9,7% dos imóveis transacionados na RAM foram vendidos a não residentes na Região, correspondendo a 13,3% em termos de valor.

À semelhança de 2017, adianta que foram os residentes na Alemanha que mais imóveis adquiriram na RAM (21,9% do valor total), seguidos pelos residentes no Reino Unido (19,3%) e na França (9,7%).

As vendas de imóveis a não residentes aumentaram em 1,5% em número (483 imóveis) e 3,2% em valor (62,4 milhões de euros) face a 2017.

O valor médio dos prédios vendidos a não residentes em 2018 (129 163€) foi 37,8% superior ao valor médio das transacções globais (93 739€).