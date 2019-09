Novos mini-autocarros da HF vão ser mais-valia no centro do Funchal

Vão circular com limitador de velocidade de no máximo até 50 km/hora, embora com velocidade máxima de 140 km/hora, são cinco mini-autocarros 100% eléctricos que a Horários do Funchal introduz imediatamente nas rotas do centro do Funchal (a mesma que fazia os anteriores mini bus) e entre o Largo da Paz, ao início da Estrada Monumental, e a Zona Velha, junto ao teleférico do Monte.

Vão efectuar as linhas ‘05’ (Eco Cidade Antiga) e ‘05A’ (Eco Cidade) e nos próximos dias, a contar de hoje até 25 de Setembro, circularão para uso gratuito da população, têm wi-fi gratuito, ar-condicionado, sistema de som para informação de onde são os pontos de passagem para turistas e invisuais e acessíveis a cadeiras de rodas.

Na sessão de apresentação, onde esteve Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, bem como o presidente da HF, Alejandro Gonçalves, o governante salientou que este é o início da renovação da frota da empresa, possibilitada com financiamento regional e comunitário (através do programa Civitas Destinations).

Custaram 250 mil euros cada e fazem parte de um reforço de 129 viaturas, que custarão cerca de 33 milhões de euros nos próximos quatro anos, com os quais a empresa de transportes públicos conta renovar a frota para a tornar mais amiga do ambiente.