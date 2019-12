Novo comandante da Zona Militar da Madeira sente-se “feliz e em casa”

O Brigadeiro-General Pedro Manuel Monteiro Sardinha foi esta segunda-feira empossado como novo Comandante da Zona Militar da Madeira, numa cerimónia que decorreu no Regimento de Guarnição Número 3 (RG3). Nos primeiros minutos após a oficialização das suas novas funções, Monteiro Sardinha diz que está na Região “para cumprir a missão do comando da Zona Militar da Madeira (ZMM)” e “foi uma grande satisfação” quando tomou conhecimento da sua nomeação e espera “estar ao nível das responsabilidades de confiança que foram depositadas” em si pelo chefe de Estado-Maior do Exército.

“Permitam-me dizer também que servi aqui, enquanto capitão, no então Regimento de Infantaria do Funchal, hoje RG3, e isto traz-me satisfação de duas ordens: primeiro porque voltarei a encontrar pessoas, militares e civis com quem tive a oportunidade de trabalhar há uns anos, e em segundo porque volto a restabelecer contacto com pessoas amigas de forma mais permanente. Posso dizer que estou muito feliz, pois sinto-me em casa”, afiançou o novo comandante, indicando que a sua missão, “que é a missão do comando da ZMM, é a preparação e o treino das tropas para aplicação, assim que isso for superiormente determinado”.

Já sobre se o prestígio do exército na Madeira se mantém após o episódio das salvas de artilharia, Monteiro Sardinha julga que sim. “Não há razões para não estar e espero que comigo se continue a ter. Que se mantenham as óptimas relações, principalmente em prol da população que aqui vive”, atirou.