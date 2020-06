Novo caso de covid-19 na Madeira detectado em doente que chegou de Lisboa

Um passageiro que aterrou, esta quarta-feira, no Aeroporto Internacional da Madeira, testou positivo para covid-19 e faz subir para 91 o número de casos positivos na Região. O doente permanecia em Lisboa desde Fevereiro, tendo residência oficial no concelho de Santa Cruz. A investigação epidemiológica do caso está em curso.

Com este doente, sobe para 2 o número de casos activos na Região, sendo que ambos se encontram numa unidade hoteleira. Há 89 casos recuperados.

No total, são 884 as pessoas acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 415 pessoas em vigilância activa e 469 em auto-vigilância.

Sobre as linhas criadas no âmbito do Plano de Contingência para a COVID-19:

• O total de atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 1356, com 143 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto;

• Os contactos Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam, à data, 8608.

Relativamente a outros testes para despiste de COVID-19 realizados, assinala-se que:

• O total de amostras processadas no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, E.P.E. é, até à data, 19916.

• O número de utentes alvo de teste à COVID-19 na RAM é 17912.