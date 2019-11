Novas Equipas da Saúde na Madeira apresentadas hoje

Já são conhecidas as novas equipas afectas à Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil no Hospital Dr. Nélio Mendonça, nomeadamente o Conselho directivo do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, o Conselho de Administração do SESARAM, a Direcção Clínica, a Direcção de Enfermagem e a coordenadora do Agrupamento de Centros de Saúde da RAM.

Na cerimónia de apresentação das novas equipas, realizada hoje, 29 de Novembro, Pedro Ramos afirmou que a Saúde “continua a ser uma prioridade para o Governo Regional” e o investimento será uma realidade.

O secretário regional da saúde garantiu que o Programa de Governo “será cumprido”, contando com a colaboração de todos. “Trabalharemos como equipa, respeitaremos as competências, delegaremos responsabilidades e definiremos metas. Vamos continuar a trabalhar para o Utente. A segurança e qualidade serão vectores de uma estratégia que irão colocar sempre o Utente em primeiro lugar”, afirmou.

Conheça as novas equipas:

Instituto de Administração da Saúde, IP- RAM

Conselho Directivo

Presidente: Herberto Jesus

Vice- Presidente: Bruna Gouveia

Vogal: Bruno Freitas

Serviço de Saúde da RAM, E.P.E.

Conselho de Administração

Presidente: Rafaela Fernandes

Vice-Presidente: Pedro Gouveia

Vogal: Miguel Freitas

Direcção Clínica

Director Clínico – Vítor Teixeira

Jorge Bicas, Adjunto para o Bloco Operatório;

Carmo Caldeira, Adjunta para o Serviço de Urgência;

Catarina Vieira, Adjunta para os Cuidados de Saúde Primários;

Carlos Lélis, Adjunto para o Hospital dos Marmeleiros e Consulta Externa;

Nuno Rosa, Adjunto para as áreas de Tecnologias de Informação e Comunicação, e Farmácia e Terapêutica;

Luís Vale, Adjunto do Diretor Clínico para a Formação, Investigação, Ensino e Inovação.

Direcção de Enfermagem

Enfermeiro Diretor - José Manuel Ornelas

Ana Maria Gouveia – Enf. Adjunta para os Cuidados Primários e Centro Dr. Agostinho Cardoso;

Célia Rodrigues – Enf. Adjunta para as seguintes áreas: Rede Regional de Cuidados Continuados e Unidade de Internamento de Longa Duração Dr. João de Almada, Centros de Saúde de São Vicente e Calheta; SU Calheta e SU de São Vicente, Unidade de Cuidados Paliativos, Serviço de Esterilização, Serviço de Urgência (A/T) e Unidade de AVC (A/T).

Lina Paula Freitas – Enf. Adjunta para as seguintes áreas: Consulta externa HM; Unidade de Psiquiatria e Toxicodependência (HM); Serviço de Infecciologia; Serviços de Medicinas (HM); Serviço de Dermatologia/Pneumologia (HM); Unidade de Internamento de Longa Duração do Hospital dos Marmeleiros (4º piso); Serviço de Endocrinologia (HM); Ortopedias (6º piso nascente, poente e pediátrica); Neurologia, Cirurgia Plástica, Reumatologia, Medicina e Unidade de AVC (7º piso nascente); Neurocirurgia e Oftalmologia (7º piso poente); Medicina (5º piso nascente).

Marina Castro – Enf. Adjunta para as seguintes áreas: Unidade de Diálise (R/C); Serviço de Imagiologia; Serviço de Sangue e Medicina Transfusional; Hospital dia / Hemato-Oncologia; Cirurgia Geral - Esófago-gástrica e UCIC (1ºpiso nascente); Serviço de Gastrenterologia/Cirurgia Vascular (1ºpiso poente); Bloco exames gastro; Cirurgia Geral - Hepatobiliopancreática e Endócrina (2ºpiso nascente); Cirurgia Geral - colo-retal (2ºpiso poente); Otorrino e Unidade Neutropénicos (8ºpiso nascente); Urologia e Nefrologia (8º piso poente); Bloco Operatório; Cirurgia de Ambulatório e Centro de Simulação Clínica da Madeira (CSCM).

Inês Henriques Gouveia - Enf. Adjunta, para as seguintes áreas: Ginecologia (3ºpiso); Obstetrícia (4ºpiso poente e nascente); Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos - UNCINP (4ºpiso); Pediatria (5ºpiso poente), Centro de Desenvolvimento da Criança; Consulta Externa HNM, Consulta Externa Cave e Consulta Ext. Auto-Silo; Cardiologia /Cirurgia Cardiotorácica e UTIC (3ºpiso nascente); Unidade de Hemodinâmica e Cardiologia; Urgência Pediátrica (A/T); Serviço de Medicina Intensiva/UCIP (A/T); Unidade de Medicina Hiperbárica; Unidade de Medicina de Reprodução e Centro Multidisciplinar de Medicina da Dor - Dr. Rui Silva.