Nova Loja MEO no Madeira Shopping

A Altice Portugal acaba de inaugurar uma nova Loja MEO no centro comercial Madeira Shopping, no Funchal, com um novo conceito de proximidade, sem barreiras físicas entre os clientes e os profissionais de atendimento e com condições logísticas orientadas para a experimentação, in loco, de todos os serviços e produtos em cada momento em destaque no portefólio do maior operador de telecomunicações em Portugal, o MEO.

O novo espaço MEO no Funchal, com 70m², integra-se na aposta da Altice Portugal na melhoria da experiência de todos os seus clientes através da modernização da sua rede de lojas físicas.