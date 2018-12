NÓS, Cidadãos! questiona Paulo Cafôfo sobre data da sua renúncia à presidência da CMF

O NÓS, Cidadãos! faz coro com o CDS e questiona o actual autarca funchalense e candidato socialista ao Governo Regional, Paulo Cafôfo sobre data da sua renúncia à presidência da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

“Evocando e refrescando declarações prestadas pelo ainda Presidente da CMF, Paulo Cafôfo, no início de Setembro deste ano, que disse que deixaria de ser presidente do município ‘e que a sua decisão estava dependente da data de marcação (e realização) das próximas eleições regionais’, e também recordando aquilo que o NÓS, Cidadãos! proferiu no dia 13 de Outubro, o Partido NÓS, Cidadãos! vem hoje, e por este meio, mais uma vez questionar o presidente do município, sobre a data concreta da sua saída do cargo que ocupa. Mais: lembramos que foi o mesmo presidente, que pouco tempo depois das eleições autárquicas, anunciou e manifestou publicamente o seu interesse pessoal em deixar o projecto da coligação ‘Confiança’ e em abraçar outros projectos políticos e outros voos”, recorda uma nota do NÓS, Cidadãos! dirigida à imprensa esta sexta-feira.

Para o partido “é chegada a hora do ainda chefe do executivo camarário anunciar a sua renúncia ao cargo, e deixar de condicionar o futuro e os desígnios que o Funchal e os funchalenses querem para a sua cidade (...) Para o NÓS, Cidadãos! é chegado o momento “da palavra dada ser efetivamente uma palavra honrada”, remata o mesmo comunicado.

As declarações surgem na sequência do anúncio do Presidente da República a propósito da data das eleições para 2019. As eleições para a Assembleia Regional da Madeira irão realizar-se dia 22 de Setembro, duas semanas antes das eleições legislativas, que serão em 6 de Outubro.