NÓS, Cidadãos! propõe memorial pelo 20 de Fevereiro de 2010

O NÓS, Cidadãos! propõe um memorial pelo 20 de Fevereiro de 2010. “Assim, para que a memoria colectiva não se apague e, adicionalmente, como homenagem às vítimas desse trágico sábado, dia 20 de fevereiro de 2010, o Partido NÓS, Cidadãos! sugere que a Madeira, através do seu Governo Regional, edifique um Memorial na Praça do Povo por altura do 10.º aniversário, em 2020, do 20 de Fevereiro de 2010 (20.02.2020)”, diz através de um comunicado de imprensa.

O NÓS, Cidadãos! propõe ainda que para a concepção do referido Memorial, como simbologia do 10º aniversário, e da união e cooperação que o povo madeirense revelou para ultrapassar aquele momento difícil, sejam convidados a trabalhar em conjunto 10 artistas madeirenses de áreas diversas (pintura, escultura, arquitectura, música, dança, teatro, poesia, fotografia, etc.), e concedido a esse grupo total liberdade criativa na concepção do projecto e posterior edificação da obra.