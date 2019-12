Noites do Mercado na Penteada entre 21 e 23 de Dezembro

A Câmara Municipal do Funchal volta a apostar, este ano, nas noites de Natal no Mercado da Penteada, em São Roque, dando seguimento a uma aposta com quatro anos, despoletada pela Estratégia de Revitalização dos Mercados Municipais. O carismático mercado terá, assim, animação nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, com atuações, nestes três dias, de diversos grupos musicais.

No próximo sábado, dia 21 de dezembro, a animação começa pelas 17h, com o Grupo de Violas da Casa do Povo de Santa Cruz, seguindo-se, pelas 18h, o Grupo de Tocares e Cantares Tradicionais Verde Limão. No domingo, 22 de dezembro, o Grupo de Tocares e Cantares da Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria sobe ao palco pelas 16h, seguindo-se, pelas 17h, uma atuação de João Luís Mendonça.

Finalmente, na tradicional Noite do Mercado, a 23 de dezembro, segunda-feira, a animação prolonga-se entre as 20h e a 01h. O Grupo de Tocares e Cantares Tradicionais Verde Limão atua em primeiro lugar, seguindo-se, pelas 21h30, o concerto da TUMA - Tuna Universitária da Madeira, pelas 22h30, do Grupo Musical Bons Amigos, e finalmente, a partir da meia-noite, de João Luís Mendonça.

O Vereador João Pedro Vieira, que tutela os Mercados Municipais, considera que “o Mercado da Penteada é um espaço especial para quem deseja usufruir destas noites tão tradicionais do Natal madeirense num ambiente mais familiar e descontraído, com um espírito de proximidade e de comunidade grandes.”

O autarca enaltece que “o Mercado da Penteada é um mercado pequeno, mas com uma identidade genuína, e a Autarquia tem vindo, ao longo dos últimos anos, a capitalizar essa condição. Este era um espaço municipal que estava bastante esquecido quando o atual Executivo entrou em funções, mas, desde então, foi alvo de assinaláveis esforços de revitalização, quer a nível infraestrutural, quer em termos de dinamização de eventos, dando-lhe uma nova vida.”

Além do Natal no Mercado da Penteada, destacam-se ainda as festas dos Santos Populares, possivelmente o seu evento mais emblemático, atraindo novos públicos e dinamizando o espaço de forma indiscutível. Anualmente, a Autarquia dinamiza mais de duas dezenas de eventos nos Mercados Municipais, num investimento que se manifesta das mais diversas formas, desde o apoio financeiro, ao logístico e às isenções.