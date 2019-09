Navio Patrulha Tejo aberto a visitas no Cais 4 do Porto do Funchal

A partir de hoje e nos dias 23, 24, 25 e 26 deste mês de Setembro Navio Patrulha Tejo (NRP Tejo) estará aberto a visitas no Cais 4 do Porto do Funchal (vulgo cais de Pesca), entre as 16 e as 18 horas, e ainda no dia 28 do corrente mês, das 10 às 12 horas.

A iniciativa está inserida numa tentativa da Marinha de aproximação à população da Ilha da Madeira.

Recorde-se que o NRP Tejo encontra-se em missão na Região desde o inicio de Agosto e tem como principal objectivo assegurar a capacidade de resposta a situações de busca salvamento marítimo, contribuir para o esforço de patrulhamento marítimo, apoiar os órgãos de protecção civil regionais em situações de calamidade ou catástrofes naturais e cooperar com outros departamentos do Estado com competências no mar.

O navio patrulha Tejo modelo STANFLEX 300 é comandado pelo Primeiro tenente Oliveira Martinho e tem uma guarnição de 25 militares (5 Oficiais, Sargentos e 15 Praças). Este navio que dá o nome à classe Tejo, foi aumentado a efectivo dos navios da Marinha em 5 de Maio de 2016.

Referir ainda que as visitas podem ser canceladas sem aviso prévio, por questões de empenhamento operacional do navio em missões de busca e salvamento no mar.