Navio patrulha ‘Sines’ reforça dispositivo naval da RAM

A Madeira irá receber no próximo domingo, dia 1 de Setembro, o Navio Patrulha Oceânica (N.R.P.) ‘SINES’, que permanecerá na Região até meados de Setembro, com o principal objectivo de: assegurar a capacidade de resposta a situações de busca e salvamento marítimo, contribuir para o esforço de patrulhamento marítimo, apoiar os órgãos de protecção civil regionais em situações de calamidade ou catástrofe naturais e cooperar com outros departamentos do Estado com competências no mar.

De acordo com um comunicado do Comando da Zona Marítima da Madeira informa, a vinda do Sines’ decorre do incremento dispositivo naval em matéria de patrulhamento da ZEE Madeira na Região Autónoma da Madeira.

O N.R.P. ‘Sines’ foi construído nos Estaleiros do Consórcio West Sea/Edisoft em Viana do Castelo e foi aumentado ao efectivo dos navios da Armada em 6 de Julho de 2018.

Trata-se do terceiro navio de uma série de quatro da classe Viana do Castelo, possui um comprimento de 83 metros e tem um deslocamento de 1850 toneladas.

Desde a sua construção que o ‘Sines’ é comandado pelo Capitão-Tenente Mónica Martins. A embarcação possui uma guarnição composta por 8 oficiais, 9 sargentos e 27 praças.