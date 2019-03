Navio do Armas volta a ser solução para as ligações entre a Madeira e continente

A ligação ferry entre Funchal e Portimão será feita de novo pelo ‘Volcan de Tijarafe’. A primeira das 12 viagens ocorre a 7 de Julho e a venda de bilhetes começa ainda este mês. Os preços são iguais aos do ano passado. Esta é o assunto que faz manchete esta quinta-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira, cujos pormenores poderá ler na página 40 numa notícia da autoria do jornalista Ricardo Miguel Oliveira.

A grande foto de capa ilustra o arranque da mediática comissão de inquérito à Medicina Nuclear na Assembleia Legislativa da Madeira. “Uma ‘bomba’ nuclear” é o título que acompanha a imagem. Saiba que Rafael Macedo denunciou casos de negligência médica no SESARAM, a falta de relatórios da história clínica dos doentes e a não prescrição de exames e tratamentos necessários. A acusação do coordenador da Unidade de Medicina Nuclear aos serviços que funcionam “muito mal” - Hemato-Oncologia, Urologia e Ortopedia -, marcou o arranque da comissão de inquérito à Saúde na Região, como conta o jornalista Jorge Freitas Sousa.

No topo da capa poderá ler que “60% da floresta madeirense é privada”, como revela a jornalista Maria Catarina Nunes.

“União declarado insolvente” é outro dos destaques da capa. Primeiro foi a SAD e agora é o clube a correr riscos. Já no Nacional surgem acusações de incompetência, como descreve o jornalista Filipe Sousa.

Finalmente, saiba que os “novos passes geram poupanças”, como escreve o jornalista Francisco José Cardoso.

Já sabe, tudo isto e muito mais poderá ler esta quinta-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha uma excelente quinta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.