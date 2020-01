Nasceram seis bebés no primeiro dia do ano no hospital

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, visitou, esta quinta-feira, alguns dos bebés que nasceram durante o dia 1 de Janeiro, no Hospital Dr. Nélio Mendonça. No primeiro dia do ano foram seis os bebés nascidos na maternidade do Funchal, 3 meninos e 3 meninas.

O DIÁRIO já havia avançado o número na edição impressa de hoje, porém à hora de fecho havia ainda a possibilidade de mais um nascimento até ao final do dia 1, que não aconteceu.

O primeiro bebé que veio ao mundo -- às 5h39 -- foi o menino Salvador, o primeiro filho de um casal do Caniço, que conquistou o ‘título’ de bebé do ano. Já o último bebé a nasceu às 19h05.

Salvador foi também o primeiro beneficiário de 2020 do cartão ‘Kit Bebé’, no valor de 500 euros. Trata-se de uma medida de incentivo à natalidade do Governo Regional, que anunciou ontem um reforço de 100 euros em relação ao valor do cartão ‘Kit Bebé’ de 2019.

Desde a sua implementação, a 1 de Janeiro de 2019, o cartão ‘Kit Bebé’ já beneficiou mais de 1800 crianças nascidas na Região Autónoma da Madeira.