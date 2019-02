“Não é com propaganda ideológica que se reduz o desemprego”, diz o BE

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, o BE Madeira teceu críticas ao Governo Regional relativamente à questão do desemprego.

“O desemprego é um problema social e colectivo e não apenas um problema individual, de quem se encontra sem trabalho. Os problemas sociais devem ter uma resposta colectiva e o Governo é quem tem essa incumbência”, afirmou Paulino Ascenção, frisando que “não é com propaganda ideológica que se reduz o desemprego”.

“Vemos com preocupação iniciativas que não são mais que sessões de inculcação ideológica, para as quais são convocados os desempregados sob ameaça de lhes ser cortado o pagamento dos subsídios e deixarem de estar inscritos no centro de emprego. A última decorreu no centro de congressos da Madeira, com a presença da Sra. secretária da Inclusão, onde foi impingido a centenas de desempregados baboseiras sobre como se devem vestir e apresentar em entrevistas de emprego, atitudes a adoptar e formas de melhor redigir um currículo. Não que seja irrelevante adquirir estas competências, mas a eficácia da formação será muito reduzida em sessão com tão grande audiência e com níveis de competências muito diversas”, criticou o bloquista.

A seu ver, “apenas com medidas concretas que promovam a criação de empregos se resolve [o desemprego]. Ou com investimentos públicos com criação directa de empregos”.

“Estas acções são inúteis, são apenas propaganda e constituem uma falta de respeito pelos desempregados, por ser obrigatória a sua presença e em nada contribuem para combater o desemprego – são um desperdício de meios públicos”, acrescentou.