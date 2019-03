N-Advogados realiza amanhã workhop sobre Regulamento Geral de Protecção de Dados

A Sociedade de Advogados N-Advogados, Nuno Albuquerque, Deolinda Ribas acaba de abrir um novo escritório no Funchal, mais concretamente na Rua de São Francisco, n.º 3, 1.º C.

As novas instalações no arquipélago da Madeira assinalam mais um marco na história desta sociedade de advogados que pretende estar mais próxima dos seus Clientes, oferecendo todos os serviços de advocacia nos mesmos segmentos e produtos, e com a mesma qualidade, que a N-Advogados oferece nos restantes locais onde está implantada.

Para assinalar a abertura do novo escritório, a N-Advogados, com o apoio do Museu da Arte Sacra do Funchal, realizará amanhã, 29 de Março, o workshop intitulado ‘RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados – 10 meses após a entrada em vigor’, marcado para as 17h30.

Publicado a 4 de Maio de 2016 no Jornal Oficial da União Europeia, o RGPD caracteriza-se por ser uma das maiores alterações de sempre quanto ao tratamento de dados pessoais na União Europeia. Deste modo, urge analisar as regras que entraram em vigor a 25 de Maio de 2018, conhecer as suas obrigações, verificar o nível actual de cumprimento e, sobretudo, fazer uma análise crítica sobre todas as alterações que se verificaram, e que seria suposto verificar-se, dez meses depois da sua entrada em vigor.

A entrada é livre, mas necessita de inscrição prévia em: https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-rgpd-10-meses-apos-a-entrada-em-vigor-58343191055?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR2LVvvzLGsro6l_nlfW6mjTsbBqrYl73ECkiNKWOmXfN7cofmO7uc-XMYI