Município do Funchal reconhecido a nível nacional pela promoção do desporto

A Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) distinguiu o Funchal como ‘Município Amigo do Desporto’ pelo quarto ano consecutivo, reconhecendo assim o investimento municipal no desenvolvimento desportivo do concelho, realizado ao longo dos últimos anos. Os apoios financeiros da Autarquia ao associativismo e a actividades de interesse municipal triplicaram desde 2014, sendo que a área Desportiva assume, este ano, a maior fatia do total, com 338 mil euros.

João Pedro Vieira, vereador com o pelouro do Desporto no Município, enaltece o facto de o Município ter abordado o projecto ‘Municípios Amigos do Desporto’ “de acordo com a cultura desportiva que temos procurado promover desde que nos encontramos em funções, em profunda articulação com os nossos atletas, clubes e associações”.

“Através dos apoios financeiros ao desporto, que atribuímos anualmente, e aos quais se somam os apoios logísticos e humanos, procuramos dinamizar o Funchal naquela que é a vertente mais formal da prática desportiva, com um sucesso que está à vista de todos, não só na incrementação da prática desportiva, mas também na capacidade de atrair eventos regionais, nacionais e internacionais, que são uma grande moldura para o nosso Município e que trazem muitas pessoas à nossa cidade e à Região”, acrescenta.

O Vereador sublinha, igualmente, o mote do ‘desporto para todos’, uma das matrizes de orientação política do Município a nível desportivo, considerando que abrange “o nosso parque desportivo, os nossos ginásios, também ao ar livre, e todo um outro conjunto de infraestruturas e equipamentos que procuramos cuidar diariamente e disponibilizar a toda a nossa população”.

O autarca destaca, por fim, os investimentos no desporto de formação, patentes um pouco por todo o concelho, com campos novos nas escolas, nos bairros sociais, mas também nos clubes e associações, que são um “parceiro muito importante para consubstanciar a nossa visão para uma cidade activa, educadora e inclusiva”, conclui.

O galardão Município Amigo do Desporto assenta em dez áreas de análise, nomeadamente: Organização desportiva, Instalações desportivas, Eventos desportivos, Programas desportivos, Estratégias de sustentabilidade ecológica, Desporto solidário, Parcerias, Realidade Desportiva, Legislação, Marketing e Inovação. O Funchal obteve pontuação alta ou muito alta em quase todas as categorias.