Muitas nuvens mas sem previsão de chuva para esta sexta-feira

A previsão do estado do tempo para esta sexta-feira, 3 de Janeiro de 2020, mantém a mesma configuração dos últimos dias, com alguma nebulosidade mas sem chuva à vista para a Madeira e o Porto Santo.

Assim, segundo a última nota sobre a meteorologia para o arquipélago da Madeira, teremos períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sueste.

Na zona do Funchal, o mesmo cenário de períodos de céu muito nublado e vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) de sueste.

Para o estado do mar na costa Norte, o IPMA prevê ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros e na costa Sul com ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar mantém-se nos, ainda assim, amenos 19 a 20ºC.