Muita procura pelos novos passes sociais gera filas no Funchal

Os novos passes sociais têm registado bastante procura. Na Horários do Funchal do Anadia, uma das mais movimentadas, há uma fila que se estende até à porta de entrada, havendo muitas pessoas descontentes com este compasso de espera.

Há quem se queixe também de falta de informação por parte da empresa pública, referindo que “já esteve ali por três vezes e ainda faltam papeis”.

Refira-se que, tal como foi noticiado, a esperança do Governo é que, com a redução substancial de preços nos transportes públicos, os madeirenses voltem a usar o autocarro e, assim, garantir o futuro e a sustentabilidade deste sector.

Neste primeiro mês de venda dos passes com novo tarifário, o Governo “apela à compreensão de todos para os eventuais constrangimentos e atrasos que possam surgir no atendimento”.