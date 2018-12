Mudanças na protecção civil da Madeira derivaram da “autonomia política”, diz Miguel Albuquerque

Na cerimónia de promoção de bombeiros de terceira a segunda classe, em Câmara de Lobos, Miguel Albuquerque disse que, no domínio da protecção civil, as mudanças que ocorreram derivaram da “autonomia política”.

“Hoje, a Madeira, através dos seus representantes eleitos, tem a capacidade de decidir quais as políticas de protecção civil que vai seguir. E isso é decisivo e fundamental, porque estávamos bem arranjados se estivéssemos à espera de Lisboa, do secretário de Estado ou de outro tipo qualquer, para decidir sobre a carreira dos bombeiros e os materiais que estes precisam”, afirmou o presidente do Governo Regional.

Miguel Albuquerque disse que os compromissos do seu Governo para com os bombeiros “estão a ser cumpridos”, tendo recordado que aprovou o estatuto do bombeiro e irá continuar a ser reforçado o apoio às corporações de bombeiros da Madeira.

“O meu Governo está de alma e coração com os corpos de socorro civil, nós sabemos exactamente o que é o vosso esforço, a vossa dedicação, a vossa determinação e a vossa coragem”, frisou.