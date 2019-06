MPT Madeira regista estado de degradação de Jardins e Quintas da Madeira

Na sequência de várias queixas recebidas, o Partido da Terra vai realizar, durante uma semana, um conjunto de visitas aos Jardins e Quintas do Funchal, da responsabilidade do Governo Regional e da Câmara Municipal.

Roberto Vieira fala em “falta de recursos humanos, sobrecarregamento dos funcionários, materiais de apoio velhos ou estragados e plantas a morrer à sede, por falhas constantes no abastecimento de água”, além dos jardins com animais que precisam de mais atenção, no que diz respeito à alimentação e limpeza.

Perante os cenários com “bancos estragados, bebedouros que não funcionam, casas de banho degradadas e estufas destruídas, entre tantas outras anomalias”, o Partido fará um levantamento de todas as necessidades existentes nestes espaços que será entregue ao Governo Regional e à CMF.

Relembrando que a Madeira é reconhecida internacionalmente pelos seus Jardins e Quintas, o MPT entende que os nossos governantes “têm obrigação de preservar, sob pena de perdermos este cartaz turístico da nossa região”.