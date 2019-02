MPT apela a Albuquerque que não faça o mesmo que Cafôfo

O MPT apela ao Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que não faça o mesmo que Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal. Em causa está a criação da nova carreira de técnicos de espaços verdes.

O MPT Madeira pede ao Presidente do Governo Regional que “não faça com estes profissionais o mesmo que Paulo Cafôfo fez com os Bombeiros Municipais, mudando-lhes o nome para sapadores, deixando tudo o resto igual ou pior”.

“O pedido que fazemos é que o Governo Regional ponha já em prática a integração dos técnicos já afectos ao Governo Regional, dando-lhes melhores condições de trabalho e melhores remunerações, pois não podemos esquecer a promessa que o Sr. Presidente fez, que foi dar um suplemento remuneratório a todos estes trabalhadores com efeitos retroactivos a Novembro de 2018”, afirmou através de uma nota de imprensa.

Tendo isto em conta, o MPT “entende que o que está em causa é a imagem da Madeira, da sua paisagem, dos seus jardins e das flores, que são parte da nossa cultura e principal cartaz para quem nos visita”.