A Paróquia de Nossa Senhora do Monte prepara o Dia diocesano do catequista, que será assinalado no próximo 10 de Junho.

As comemorações da efeméride, decorrerão no pavilhão gimnodesportivo do Colégio Infante Dom Henrique, dos Sacerdotes do Coração de Jesus.

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, marcará presença na ocasião.