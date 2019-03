O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada de um Voto de Solidariedade para com a população afectada pelo ciclone Idai, em Moçambique, Zimbabué e Malawi, sendo que a maior parte das vítimas e dos estragos foram registados na cidade da Beira, que ficou completamente devastada e afectou milhares de pessoas.

“Toda esta situação, que não pode deixar ninguém indiferente, tem sido alvo de uma enorme onda de solidariedade de diversos países, quer através da ajuda no palco das operações de resgate, quer através de donativos em dinheiro ou em género pelas entidades governamentais, por entidades e associações e pelo cidadão individual”, diz o Grupo Parlamentar, esperando que a ajuda não esmoreça, sobretudo por parte dos países de língua portuguesa, que têm o “dever de estar na linha da frente no apoio a este povo irmão, fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para que a situação possa ser o mais rapidamente minimizada, seja no que diz respeito à protecção civil, seja na disponibilização de bens essenciais”.

Assim, a “Assembleia Legislativa da Madeira expressa a sua solidariedade com a população dos países afectados, em particular Moçambique, mas também o Zimbabué e o Malawi, fazendo votos para que o auxílio da comunidade internacional se intensifique e que a ajuda humanitária, por parte da ONU e das demais organizações e associações, consiga chegar, de forma efectiva e cabal, às pessoas afectadas”, salienta o Grupo Parlamentar do PSD.