Ministro das Finanças encontrou-se com deputados do PS no centro do Funchal

O ministro das Finanças, que chegou à Região ao início da tarde, para participar na 30.ª edição das 500 Maiores e Melhores Empresas, que se realiza a partir das 17h30 no Centro de Congressos da Madeira, encontrou-se, pelas 16h desta quarta-feira, com três deputados do PS na Assembleia Legislativa, num café da baixa do Funchal.

Mário Centeno, que é o orador convidado das ‘500 Maiores’ deverá ter abordado com Paulo Cafôfo, Miguel Iglésias e Sérgio Gonçalves, questões relacionadas com os dossiers da Região, como o modelo do subsídio de mobilidade e a transferência de verbas do Orçamento do Estado para 2020.