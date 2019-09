Miguel Silva Gouveia no Grande Prémio dos Bombeiros Sapadores do Funchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, marcou presença este domingo de manhã na Praça do Município, para a entrega de medalhas relativas ao XVII Grande Prémio do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, uma prova organizada pelos Sapadores do Funchal e pela Associação de Atletismo da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

O Presidente destacou, na ocasião, esta “prova muito acarinhada da cidade, que caminha para as suas duas décadas de duração, e que se continua a realizar com o grande empenho e comprometimento dos nossos Bombeiros Sapadores, muitos deles verdadeiros entusiastas deste tipo de provas, capitalizando a excelente organização de eventos da AARAM.”

“Este é um momento no qual a Autarquia não podia deixar de estar presente, na antecâmara dos 131 anos do nosso Corpo de Bombeiros, que se assinalam no próximo dia 24 de setembro. Um bem-haja a todos os nossos Bombeiros e, neste capítulo em especial, ao seu exemplo de vitalidade e de valorização da prática desportiva com vista à melhoria do bem-estar e da qualidade de vida de todos, um mote no qual a Autarquia se revê inteiramente”, concluiu Miguel Silva Gouveia.